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Giriş Tarihi: 5.4.2022 20:54 Son Güncelleme: 5.4.2022 20:57

Başkan Erdoğan'dan '5 Nisan Avukatlar' günü paylaşımı

Başkan Erdoğan’dan ’5 Nisan Avukatlar’ günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avukatlar Günü'nü kutladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan '5 Nisan Avukatlar' günü paylaşımı
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