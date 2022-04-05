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Giriş Tarihi: 5.4.2022 16:56 Son Güncelleme: 5.4.2022 16:56

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den tepki çeken yatırım: 1.500 köpek için 38 milyon TL!

CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den tepki çeken yatırım: 1.500 köpek için 38 milyon TL!

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde bir müjde vermek istiyorum" diyerek duyurduğu ve yatırım tutarı 38 milyon TL olan projesi tartışma yarattı. 38 milyon TL'nin sadece 1.500 köpek için kullanılacak olması ve projede her hayvan için 25 bin TL harcanması da yoğun tepkilere neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 1.500 köpek ve yük hayvanı için 38 milyon TL maliyetle rehabilitasyon tesisi yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tunç Soyer, "38 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçireceğimiz merkezimiz, 1.500 köpek ve terkedilmiş yük hayvanları için yuva olacak." ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'in projeye ilişkin paylaşımının ardından ise sosyal medyada büyük bir tartışma yaşandı, vatandaşlar Tunç Soyer'in projesinin anlamsızlığına ve maliyetine vurgu yaparak tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Ben fakültede 3. sınıftayken İzmir Metrosu'na 3 tane ek durak yapmaya başlamıştınız. Üzerinden 4 yıl geçti, geçen Kasım ayında gittim, hâlâ bitmemişti."

"Köpek başı 25 bin tl. Sayın Tunç Soyer o çok özendiginiz Avrupa da sahipsiz hayvanlar için nasıl bir uygulama yapılıyor acaba bir araştırın bakalım. Belediyenizin bu kadar parası varsa şehrinizde okuyan öğrencilere destek olun."

"Tam bilet 6,50 lira oldu, izbana giriş ücreti 20 tl küsur. Bunlara da çözüm bekliyoruz."

"38 milyon lirayı çocuklar için harcasaydınız daha doğru iş yapardınız"

"Çok iyi hamle ya, valla bak!?! Yatırım yapacak başka hiçbir şey olmadığı için minimum 38m ₺ parayı sokağa atıyor paşam."

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CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den tepki çeken yatırım: 1.500 köpek için 38 milyon TL!
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