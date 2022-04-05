CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den tepki çeken yatırım: 1.500 köpek için 38 milyon TL!

İşte o tepkilerden bazıları:

"Ben fakültede 3. sınıftayken İzmir Metrosu'na 3 tane ek durak yapmaya başlamıştınız. Üzerinden 4 yıl geçti, geçen Kasım ayında gittim, hâlâ bitmemişti."

"Köpek başı 25 bin tl. Sayın Tunç Soyer o çok özendiginiz Avrupa da sahipsiz hayvanlar için nasıl bir uygulama yapılıyor acaba bir araştırın bakalım. Belediyenizin bu kadar parası varsa şehrinizde okuyan öğrencilere destek olun."

"Tam bilet 6,50 lira oldu, izbana giriş ücreti 20 tl küsur. Bunlara da çözüm bekliyoruz."

"38 milyon lirayı çocuklar için harcasaydınız daha doğru iş yapardınız"

"Çok iyi hamle ya, valla bak!?! Yatırım yapacak başka hiçbir şey olmadığı için minimum 38m ₺ parayı sokağa atıyor paşam."