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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Erdoğan çifti Kılıçaslan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Erdoğan çifti Kılıçaslan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü iftarında, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ile ailesinin evine misafir oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.



Emine Erdoğan, iftara ilişkin, sosyal medya hesabından "İstanbul'da Kılıçarslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın" paylaşımında bulundu.
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Erdoğan çifti Kılıçaslan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
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