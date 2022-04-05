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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Erdoğan’dan yoğun diploması trafiği

ANKARA
Erdoğan’dan yoğun diploması trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini dün de sürdürdü. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesinde, içinde bulunulan dönemde savunma sanayiinde işbirliğinin öneminin arttığına işaret eden Erdoğan, Türkiye'ye askeri malzeme ihracı önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la da görüşen Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlattı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i ikinci defa üstlendiği görevi için tebrik eden Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşı ile bölgesel etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Aleksandar Vucic'i de Sırbistan Cumhurbaşkanlığı'na yeniden seçilmesinden dolayı tebrik eden Erdoğan, görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Erdoğan’dan yoğun diploması trafiği
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