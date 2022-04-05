Polisler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği iftar programının ardından Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Türk Polis Teşkilatı olarak Türk Kızılayı'na destek veriyoruz ve tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılayı'na kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında; İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Bayrampaşa İlçesi'ndeki yerleşkesinde bir iftar programı düzenlendi. "Çevik Sesler Korosu" eşliğinde düzenlenen iftar programına İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, emniyet müdürü yardımcıları ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri katıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği iftar programının ardından Emniyet Teşkilatı ve Türk Kızılayı'nın işbirliği ile polislerin katılımıyla kan bağışı yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yaptığı açıklamada "Türk Polis Teşkilatı olarak Türk Kızılayı'na destek veriyoruz ve tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılayı'na kan bağışına davet ediyoruz" dedi.