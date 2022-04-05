Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına 1 milyon TL’lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının Başkan Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı olduğunu belirttti. Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın kişilik haklarına yönelen saldırının önlenmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddeleri kapsamında tedbir kararı verilmesi ve davalının söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulması talep edilmiştir" dedi.