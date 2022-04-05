TBMM Komisyon Başkanı Aydın: “Adıyaman’ımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz”

Adıyaman programı kapsamında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, Samsat, Kahta ve Tut ilçesinde düzenlenen koordinasyon toplantılarına katıldı. Kahta ilçesinde şehit ve gazi aileleri ile birlikte ilk iftarını yaptı. Adıyaman Merkez'de esnaf ziyaretinde bulunan milletvekili Aydın, Tut ilçesinde Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi ve Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Meyveciliği Geliştirme Kapsamında Fidan Dağıtım Törenine katıldı.

Meclis çalışmalarının olmadığı her anı Adıyaman'da geçirmeye gayret ettiklerini dile getiren Milletvekili Aydın; ''Bir Ramazan ayına daha ulaşmanın manevi sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı, kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu ayda maddi ve manevi güzellikler bir arada yaşanır; sevgi, hoşgörü ve dayanışma gibi olumlu hissiyatlar ön plana çıkar. Dini açıdan taşıdığı önemle birlikte bireysel açıdan sorumluluk ve sosyal açıdan da yardımlaşma, dayanışma duygularının en yüksek yaşandığı aydır. Kısmet oldu ve Kahta ilçemizde kahraman şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ve gazilerimiz ile birlikte ilk iftarımızı yaptık. Samsat, Kahta ve Tut ilçesinde yapılan yatırımları ve ilçelerimizin ihtiyaçlarını bir kez daha yerinde inceleyerek görevlilerle istişarede bulunduk. Türkiye'de dut üretiminde birinci sırada yer alan ilçemizde çiftçilerimize 5 Bin adet urmu dut fidan dağıtımını gerçekleştirdik. İlçelerimizde düzenlemiş olduğumuz Koordinasyon toplantılarında, Tarım başta olmak eğitim, sağlık, ulaşım, gençlik spor ve birçok alanda Adıyaman'ımıza yaptığımız yatırımları anlatarak, ilimizin ihtiyaçları ve yapılması gerekenlerin çözümü noktasında istişarelerde bulunduk. Adıyaman'ımız için durmadan yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.



Başkan Aydın'ın katılmış olduğu programlara, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış eşlik etti.