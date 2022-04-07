Büyükelçiliklerde kan değişimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olmasına, Levent Eler'in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi. 9 yılın ardından Mısır'a büyükelçi atanması yönünde çalışmalar olduğu öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilişkiler şu an için maslahatgüzar seviyesinde devam edecek. Ankara, büyükelçi için agreman istedikten sonra atama gerçekleştirilecek. Kahire'ye gitmesi planlanan büyükelçinin de Salih Mutlu Şen olduğu ifade edildi. Yapılan tebliğe göre görevlendirilen isimlerden bazıları şöyle: Brüksel Büyükelçiliği'ne Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliği'ne Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliği'ne Deniz Çakar, Stockholm Büyükelçiliği'ne Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliği'ne Rıza Hakan Tekin, Seul Büyükelçiliği'ne Salih Murat Tamer. ANKARA