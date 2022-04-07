CHP’li Çeşme Belediyesi hukuk tanımıyor

Türkiye'nin en gözde tatil yerlerinden olan Çeşme'de CHP'li İlçe Belediyesi hukuk tanımıyor. Çeşme Belediyesi SİT Kurulu ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Kararlarını uygulamıyor. 'SİT Kurulu kararları bekletilmeksizin uygulanır' hükmü varken, suç işleyen CHP'li Çeşme Belediyesi büyük tepki çekti.
Çeşme Çiftlikköy bulunan 148 evden oluşan Altınkum Pırlanta Sitesi'nde 3. derece sit alanında yer alan arıtma tesisi, havuz ve dükkanlar Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan (Sit Kurulu) izin alınmadan kaçak olarak yapıldı.
Yıllarca Çeşme Belediyesi tarafından görülmeyen kaçak yapılar için 2019'da imar barışından yararlanıp yapı kayıt belgesi alındı. Bu yapı kayıt belgeleri Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından kesin olarak geçersiz olduğundan sonradan iptal edildi. Eylül 2021'de İzmir 2 Nolu Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu tarafından kaçak yapılar hakkında yıkım kararı verildi.
Karar İzmir Valiliği tarafından Çeşme Belediyesi'ne ve kooperatife tebliğ edildi.
MAHKEME BAHANESİYLE YIKIM YAPILMIYOR
Sitenin havuzu için yıkım kararı ile ilgili İzmir 5. İdare Mahkemesi'ne itiraz edilmiş, mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı reddedildi. Şimdi de İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazla yeniden yürütmeyi durdurma kararı istendi. İzmir Valiliği tarafından Çeşme Belediyesi'ne tebliğ edilen yıkım kararı bugüne kadar uygulamadı. Yıkımın hiçbir mahkeme kararıyla durdurulamayacağı hukuken ve yasal olarak açıkken, Çeşme Belediyesi'nin mahkeme sonucunu beklemesi nedeniyle yıkımı bekletmesi tepkileri arttırıyor.
Altınkum Pırlanta Sitesi Kooperatifi'nin yapanların hataları yüzünden 23 senedir tasfiye edilemediği ve üyelerin sürekli zarara uğratıldığı iddia edildi. Kooperatif yönetimine sonradan seçilen yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin, üyelerin hak ve hukuklarını savunacakları yerde kooperatifi yapan kişilerin hata ve kusurlarını aklamaya çalıştıkları öne sürüldü.