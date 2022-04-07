CHP’li Çeşme Belediyesi hukuk tanımıyor

MAHKEME BAHANESİYLE YIKIM YAPILMIYOR

Sitenin havuzu için yıkım kararı ile ilgili İzmir 5. İdare Mahkemesi'ne itiraz edilmiş, mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı reddedildi. Şimdi de İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazla yeniden yürütmeyi durdurma kararı istendi. İzmir Valiliği tarafından Çeşme Belediyesi'ne tebliğ edilen yıkım kararı bugüne kadar uygulamadı. Yıkımın hiçbir mahkeme kararıyla durdurulamayacağı hukuken ve yasal olarak açıkken, Çeşme Belediyesi'nin mahkeme sonucunu beklemesi nedeniyle yıkımı bekletmesi tepkileri arttırıyor.