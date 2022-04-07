Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan kız öğrencilerle iftarda buluştu

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'na sürpriz iftar ziyareti yaptı. Bahçede bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra yurt yemekhanesine geçen Emine Erdoğan, öğrencilerin şaşkın bakışları altında tabildot kuyruğuna girdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Emine Erdoğan, yemek kuyruğunu kaçırmamak için önündeki öğrenciyle şakalaşması da öğrenciler arasında gülüşmelere neden oldu.Emine Erdoğan, yemekleri aldıktan sonra öğrencilerle aynı masaya geçerek orucunu açtı. Yemek boyunca öğrencilerle keyifli sohbet eden Emine Erdoğan, masadaki öğrencilerle tek tek ilgilendi. Emine Erdoğan, öğrencilerin eğitimleri, dersleri, yurt şartları ve gelecek hayalleri hakkında sohbet etti.Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün orucumuzu Ankara Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerimizle birlikte açtık. Muhabbetlerine doyamadığım her bir kızımız, hayallerine giden yolda emek ve başarı ile emin adımlarla yürüyor. Gözlerindeki inanç ve kararlılık yarınlara umut dolu bakmamızı sağlıyor."