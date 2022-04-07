Fatih Erbakan’dan Karamollaoğlu’na yanıt: 60 yıl sonra Türkiye’nin başına bir CHP’li getirme operasyonuna dâhil olmazdı

'MANSUR YAVAŞ ADAY OLAMAZ, KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK'

Bir parti genel başkanının 'Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun' çıkışını da değerlendiren Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını olası görmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kuvvetle muhtemel olduğunu, bunun da Millet İttifakı'nda krize neden olacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı krizi yaşanacak gibi görünüyor. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığa son derece ısındı. Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu İstanbul ve Ankara'ya hizmet etmeye devam etsinler gibi bir yaklaşımı var. Son noktada kendisi aday olmak isteyecek gibi. Bizim de zaten söylediğimiz 6'lı masadan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapılması meydana çıkabilir. Bu nedenle de masadaki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği 5 partiye daha önce çağrıda bulunduk. O masada yer almayın gelin biz bir ittifak yapalım Milli Selamet İttifakı Milli Kurtuluş İttifakı olsun. CHP'li bir ismi yeniden Türkiye'nin başına Cumhurbaşkanı olarak getirmenin bir parçası olmayın. Diye çağrıda bulunduk. Bizim çağrımızın yanında kendi içlerinde de bir takım sorunlar yaşanabileceği gözüküyor. Bir defa benzemezlerin bir araya gelmesinden bir sinerji oluşması zor gözüküyor. Şimdiden adaylık noktasında problemlerin yaşanacağı gözüküyor."