Kılıçdaroğlu yalan söylüyor

Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen bazı otoyol projelerine yönelik iftiralarıyla ilgili "Tam bir yalandır" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, anılan projelere dair partisinin grup toplantısındaki iddialarına yanıt verildi. Açıklamada, "Gerçeğin yarısı, tam yalandır" sözüne atıfta bulunularak, "Bu nedenle, CHP Genel Başkanı'nın kamu-özel sektör işbirlikleri ile ilgili grup toplantısında söyledikleri 'tam bir yalandır'. Kılıçdaroğlu, müteahhitlere tanınan ek sürelerin gerekçesini söylemeyerek 'gerçeğin yarısını' ifade etmiş ve bir kez daha müfteri durumuna düşmüştür" denildi.Söz konusu projelerin işletme sürelerine dair iddiaların cevaplandırıldığı açıklamada, bakanlıkça Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) işinde ilave Bornova Viyadüğü, Umurbey-Ovaakça varyantı, Bursa-Susurluk varyantı yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 57 gün işletme süresi verildiği, 15 yıl 4 ay olan işletme süresinin 15 yıl 5 ay 26 gün olarak revize edildiği kaydedildi. Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı- Odayeri) kesimi işinde, güzergâh değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 3 adet toplam 10 bin 950 metre uzunluğundaki dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verildiği belirtilen açıklamada, böylece 4 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresinin 9 yıl 5 ay 17 gün olarak düzenlendiği ifade edildi.