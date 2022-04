Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'ne 'genç beyinler' damga vurdu. Köprünün yapımında, 649'u mühendis 5 bine yakın personel görev aldı. Günler günleri, yıllar yılları kovaladı. Gece-gündüz, karkış, soğuk-sıcak demeden büyük emek verildi. 4 yıl içinde bitirilen projenin ardında azim ve tutkuyla çalışmak var. Projede görev alanlardan kimi mühendislik kariyerinin ilk projesinde yer alırken kimi de tarihe imza atmanın gururunu yaşıyor.6 yıllık çalışma hayatının 4 yılını Çanakkale 1915 Köprüsü'nde geçirdi. Kılıç, köprünün yapımında yaşadığı heyecanı şöyle anlattı: İnşa sürecinde her bir aşamasına şahit olup, kendi gözlerinizle görüp takip edebilmek çok farklıydı. Türkiye'de böyle devasa bir projede çalışmak ve bitişini görebilmek büyük bir övünç kaynağı oldu. Böylesine büyük bir projede çalışmak, görev almak ve bitirmek biz şantiyeciler için büyük bir gururdur. Her bir aşamasında yer alan herkes çok mutlu ve heyecanlıdır. Binlerce kişinin bu başarısının arkasında tutku, heyecan, azim ve tecrübe vardı.EMEKLI babanın en küçük çocuğu. KTÜ mezunu. "Birkaç güne döner" dediler ama o pes etmedi. Zor şartlara rağmen köprünün yapımında başarıyla görev aldı. İlk projesinin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'un maçına koştu. Güler yüzlü ve sıcak bir aile ortamında çalıştığını dile getiren Hızarcı, "Ecdadımızın vatan uğruna hiç düşünmeden şehit düştüğü Çanakkale'ye yıllar sonra prestijli bir eser kazandırıldı. Tarif edilemez bir duyguydu. Zorlu hava şartları ve yorgunlukla mücadele ettik. İşimizi her gün severek yaptık. Zaten tek bir amacımız vardı, o da başarmaktı" diye konuştu.DOKUZ Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun. 4 yılı aşkın süredir, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde Çevre Mühendisi olarak çalıştı. Yenidoğdu, "Projemizin tarih dolu topraklarda olduğunun farkındayız ve milletimize hizmet ettiğimiz için gururluyuz. Şehitlerimizden miras kalan bu topraklarda, bilgi ve teknolojimizle projeyi yerine getirdik. Tek noktaya, milletimize verilen açılış sözüne konsantre olarak ekip ruhuyla çalıştık" dedi.1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde Elektromekanik Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Mühendisi olarak görev aldı. Köprünün mühendislik harikası olduğunu söyleyen Akşar, "Bu projede genç yaşta çalışma fırsatına sahip olmak çok gurur verici. En sonunda oturup köprüyü izlediğinizde yorgunluğunuzun geçmesi, emeklerinizin karşılık bulduğunu görmek tarifsiz bir duydu. Herkes büyük özveriyle çalıştı ve emekler verdi. Gerçekten tüm zorlu imkânlara rağmen bu başarıyı elde etmek heyecan vericiydi. Çanakkale'de çok rüzgârlı havaların olması sebebiyle sahada zorlandığımız çok anlar oldu. Fakat kadını erkeği demeden el ele zorlu süreçlerin üstesinden gelindi" dedi.