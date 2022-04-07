Vatandaşımızın alım gücünü artıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ve yeni safhaya geçildiğini belirterek, "Hem vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz hem de hedeflerimizden sapmayacağız" dedi. Parti genel merkezinde AK Partili milletvekilleri ile buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:Sağlık hizmetleri, kamu düzeni, istihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz güçlü performansla ülkemizi küresel kriz ikliminden ayrıştırdık. Gelişmiş ülkelerin dahi sarsıntılar yaşadığı dönemden Türkiye'nin güçlenerek çıkması çok çok önemli başarıdır. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değildir. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden vahim tablolarla karşı karşıyadır.Tüm bunlar bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir, olamaz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararından geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi milletimizin yeni kızılelması olarak görüyoruz.Salgın dönemindeki istihdamı koruma ve geliştirme gayretine ulaştığımıza göre şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak. Yılbaşında yaptığımız artışlarla bu telafiyi bir nebze gerçekleştirmiştik. Enerji ve kimi gıda ürünleri başta olmak üzere vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin içinden çıkacağız. Eskiler sabırla koruk helva olur derler. Biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız.Geçmişte dünyada siyasi ve ekonomik güç dağılımları yeniden yapılırken Türkiye çeşitli senaryo, oyun ve tuzaklarla bu süreçlerin dışında tutuldu. İnşallah bu defa aynı tezgâha düşmeyeceğiz. Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcudur. Milletimiz asırlardır beklediği yere ulaşmaya, bir el uzatımı uzaklıkta olduğunu görüyor, biliyor. Bölgesinde lider ülke olmaya hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuza tüm kalbimizle inanıyoruz. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz. Kazanmadık gönül bırakmayarak 2023 seçimlerinden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere Allah'ın izniyle ulaştıracağız.Bize verilmeyen araç, gereç, mühimmat, elektronik sistemler, yazılımları kendimiz yapabilir hale geldik. Arkadaşlarımız Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik. Bu süreçte kendini ispat eden savunma sanayii ürünlerimiz dünya pazarının da gözdeleri hale gelmiştir. Artık konvansiyonel sistemlerin ötesine geçip uzayı da çalışma alanımıza dâhil ettiğimiz bir safhadayız.Önümüzdeki yılı önemli kılan, haziranda yapılacak seçimlerdir. Bu seçim öylesine önemlidir ki normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirmiştir, altılı. Aynısı Macaristan'da da oldu. Orada da altılı çıktı. Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Ortada üzerinde uzlaştıkları program, cumhurbaşkanı adayı, kalkınma projesi, demokrasi adımı da yok. Program diye ortaya çıkardıkları metin, yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir metindir. Cumhurbaşkanlığı adaylığında arka planda saç saça baş başa bir kavga verdikleri anlaşıyor. Dışarıdan ve içeriden hangi destekleri alırlarsa alsınlar, milletimiz bunlara kaderini, geleceğini teslim etmiyor ve Allah'ın izniyle etmeyecektir. Rotası değiştirilen Türkiye dönemi artık geride kalmıştır.