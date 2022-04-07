Yatağa bağımlı hastalara evinde sağlık raporu

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı yeni uygulamayla yatağa bağımlı hastalar, artık hastaneye götürülmeden bulunduğu yerden uzaktan görüntülü görüşme ile sağlık raporu alabilecek. Uygulama kapsamında ilk olarak Bolu'da evinde yatağa ve cihaza bağımlı yaşayan 68 yaşındaki İsmet Uğur'a hastaneye götürülmeden evinde sağlık raporu düzenlendi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu, uzaktan görüntülü olarak yapılan görüşme neticesinde İsmet Uğur için Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Bakım Ücreti Yenileme Raporu düzenledi. Uğur'un yakınları aldıkları online hizmet sayesinde, hem hastanın hem de kendilerinin yorulmadan, sıkıntı çekmeden rapor işlemlerinin kolayca çözülmesinden duydukları mutluluğu ifade ettiler.Hasta yakını Necati Dumanoğlu memnuniyetini dile getirerek, "Öncesinde hastamızı taşımak, naklini sağlamak, evden çıkarmak ve hastaneye ulaştırmak bizi hem maddi hem manevi olarak çok zorluyordu. Hastaneye gidene kadar çok zorluk çekiyorduk. Hem hastamız hem de biz yıpranıyorduk ve hastamız birkaç gün kendine gelemiyor, değerleri değişiyordu. Şimdi bu yeni uygulama ile hem hastamız hem biz zorluk çekmeden raporumuzu alabildik. Allah tüm sağlıkçılarımızdan ve devlet büyüklerimizden razı olsun. Onların sayesinde arkamızda güçlü devletimizin olduğunu hissetmek vatandaş olarak gurur verici" dedi.