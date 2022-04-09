Nisa Mihriban bebeğin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sürüyor. Önceki gece, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilememiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam ediyor" açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece sevindirici bir gelişmeyi paylaştı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Tüm 7 gündür yoğun bakımda olan Nisa bebekle ilgili hastaneden son yapılan açıklamada ise, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilememiştir. " denildi.Açıklamanın sonuna "Nisa bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun dileriz" denmesi ise bir kez daha Nisa bebeğin kimsesizliğini ortaya koydu. Annesi terk etmiş, koruma altına alındığı çocuk evinde ise ihmal nedeniyle solunumu durmuştu. Sevenleri ise sütannesi ile terk edildikten sonra geride kalan fotoğraflardan tüm Türkiye oldu. İstanbul Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen bebek daha sonra koruma altına alındı. Çocuk bakımevinde solunumu ve kalbi duran Nisa Mihriban'ın minik kalbi 30 dakikalık kalp masajından sonra yeniden çalıştırıldı. Hastanenin yaptığı açıklamaya göre 2 Nisan'dan bu yana Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında.