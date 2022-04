Çöp dağları Çiğli’yi sardı

İzmir Çiğli Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Çiğli Belediyesi temsilcisi SODEMSEN arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından belediye şirketinde çalışan 829 işçi hafta başında greve çıktı. Grev nedeniyle başta temizlik işçileri olmak üzere belediye bünyesinde görev yapan işçiler iş bıraktı. Bunun sonucu olarak yüz binlerce kişinin yaşadığı ilçede çöpler toplanmadı, yeşil alanların bakımı yapılamadı, Çiğli çöp kokmaya başladı. Vatandaşlar, insan sağlığını tehdit eden çöplerin bir an önce toplanmasını istedi.Mehmet Ali Kalafat isimli vatandaş, "Havaların ısınmasıyla çöplerden etrafa yayılan pis koku rahatsız ediyor. Çöp dağlarının giderek büyüyüp insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşmadan her iki tarafın da sağduyulu davranıp el sıkışmasını diliyoruz" dedi.Cengiz Atalay ise "Çöplerin bir an önce toplanmasını, kötü görüntünün ortadan kalkmasını istiyoruz" dedi.