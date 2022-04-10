Genç kadının evinde cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre imam nikahlı eşiyle 8 aydır ayrı yaşadığı, iki buçuk yaşındaki oğlu kız kardeşinde, beş yaşında ki oğlu ise annesinde kaldığı öğrenilen Öznur Temiz (27)'e iki gündür ulaşamayanca ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kızkardeşi bugün akşam saatlerinde polis ile birlikte Çamurlu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Arif kaptan Sokak No:9'da bulunan dairesine girdiklerinde Öznur Temiz'in battaniyeye sarılmış çıplak bedeni ile karşılaştı.

Olayla ilgili emniyet geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öznur Temiz'in ölüm nedeni araştırılmak üzere savcılık otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderdi.

