Kamuda Kovid genelgesi yürürlükten kalktı

CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. Genelgeyle birlikte kamu kurumlarında normal mesai dönemi yeniden başladı. Genelgede, "Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir" ifadesi kullanıldı. Yürürlükten kaldırılan genelgeyle 60 yaş ve üzerindeki kronik hastalığı olan çalışanlar ile 24 haftanın üzerinde hamile olan kadınların idari izinli sayılması öngörülüyordu. Video konferans sistemi ile yapılan toplantılara gerek kalmadı.