Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 10 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Giriş Tarihi: 10.4.2022 19:24 Son Güncelleme: 10.4.2022 19:40

Son dakika: 10 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika: 10 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 5 bin 609 vaka tespit edildi, 32 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 7 bin 315 olarak kayıtlara geçti. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

İşte günün verileri:

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.

TÜRKİYE'DE TOPLAM UYGULANAN AŞI MİKTARI

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika: 10 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
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