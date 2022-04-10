Yarım kilometrelik yola 435 lira yazmıştı: Mağdur taksici konuştu

Megakent ulaşımına gelen yüzde 40'lık zammın ardından taksici esnafı araçlarındaki taksimetrelerde tarife güncellemesi yapmak için soluğu yetkili bayilerde aldı. İddiaya göre taksici esnafından Hüseyin Keleş, aracına yeni taksimetre taktırdıktan sonra mesaiye başladı.



500 METRE GİTMEMİŞTİK Kİ…

İkitelli'den yolcu alan Keleş yaşadığı anları SABAH'a anlattı: Pars'tan yeni taksimetreyi taktırdıktan sonra mesaiye başladım. İkitelli'den bir yolcu aldım. Esenler'e doğru yola çıktık. 500 metre gitmemiştik ki yolcu bir anda telefonunu çıkarıp taksimetreyi kameraya çekmeye başladı. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken taksimetrede 400 lira yazdığını gördüm. Biraz ilerledikten sonra yolcu fiş isteyip taksiden indi. Yolcunun gözünde dolandırıcı konumuna düştük. Ben de durumu plaka sahibine bildirdim, Pars'ın yetkili bayisine gidip 7-8 saat taksimetreyi değiştirmesini bekledik. Daha sonra yolcuyu bulup mağduriyetini giderip tatlıya bağladık durumu.

İNTERNET ÜZERİNDEN TARİFEYLE OYNANABİLİYOR

Taksimetreler ile internet üzerinden tarife değişikliğine gidilebildiğini ve bu yolla dolandırıcılık yapılabildiğine dikkat çeken AR-GE mühendisi Furkan Öztürk "Taksimetreler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir ölçü aletidir. Tarifelerin güncellenme işlemleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş servislerce yapılır. Hiçbir üretici bu kendilerinin belirlediği yöntemlerle tarifelerini güncelleyemez" dedi.

RUHSAT İPTAL EDİLEBİLİR

Aynı yolla mağdur edilen bir başka taksici esnafı Batuhan Duru "Taksimetreyi değiştirmek için daha avantajlı teklif sunan Pars'la el sıkıştık. Taksimetreyi taktırdık, hemen ardından da şoför arkadaşım mesaiye başladı. Fındıkzade'den bir yolcu aldı. Havalimanına doğru giderken taksimetrenin 400 liradan açıldığını fark etmiş. O daha ne olduğunu anlayamadan yolcu tepki göstermiş, dolandırıcı konumuna düşmüş. Yolcu şikayet etse suçsuz günahsızız, ruhsatımız mı iptal edilir bilmiyoruz" dedi.

BAKANLIK WELMEC ÜYESİ

Öztürk "Bakanlığımız uluslararası bir kuruluş olan Welmec üyesidir. Welmec OİML-R21 belgesinde yayınladığı gibi henüz internet üzerinden tarife değişikliğiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirmediğinden bir karara varmamıştır. Bu konuda çalışmaları tamamlamadığı icin son derece sıkıntılığı ve sakıncalı bir durumdur. Ancak taksimetrelerdeki sistem, internet üzerinden uzaktan müdahaleye ve erişime açık durumda. Tarife değişikliklerinin taksimetreye uzaktan müdahale ile internet üzerinden yapılması manipülasyonlara sebebiyet verebiliyor. Bu da hem taksici esnafını hem de müşteriyi mağdur edebiliyor. Özellikle yabancı turistlerimizin yoğun olduğu ilçelerimizde gerçekleşecek bu manipülasyonlar taksici esnafımız ve ülkemiz adına iyi bir izlenim bırakmayacaktır. Bu sebeple yetkililerin bu durum üzerine durmalarını ve gereğini yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.