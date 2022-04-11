CHP’li Karaburun Belediyesi’nde ’Aile boyu zimmet’ vurgunu! 12 yıla kadar hapis isteniyor

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Karaburun Belediyesi tarafından taşeron işçiler aracılığıyla işletilen plajlarda nakit ödemeler karşılığında fiş kesilmediği, bu nedenle belediyeye ceza kesildiği, alınan ücretlerin akıbetinin belli olmadığı ifade edildi. Ayrıca Plajların işletme müdürlüğünün Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın yeğini tarafından yapıldığı belirtildi. Bu iddialar üzerine Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma dosyası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
"TATİL DİYE PARALARI YATIRAMADIK"
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise ifadesinde, "Her plaja bir kasa sorumlusu ve plaj işletme sorumlusu atadık. Derya Efe Girgin Ardıç Plajı'nda çalışıyor. Plajlarda tahsil edilen paraları muhasebeleştirilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslimini yapıyor. İlk tahsil edilen para bayram tatili nedeniyle bankaya yatırılamadı. Meral Ergen beni arayarak tahsil edilen paraların kendilerinde olduğunu, bayram tatili nedeniyle yatırılamadıklarını, teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Derya Efe Girgin aldığı parayı bana getirdi. Paranın ne yapılacağını bilmediğinden Gülay Güngör'ü çağırdım. O dönem özel kalemde çalışan Merve Ayhan'ın yanında zarfları açmadan içinde bulunan paralar ile birlikte muhasebeleştirmek üzere Mali Hizmetler Müdürü Gülay hanıma teslim ettim. Buna dair bir belge yok. Bundan önce de süreç bu şekilde ilerliyordu" dedi.
PARAYI 1 AY TUTTUĞU RAPORLA BELGELENDİ
Müfettiş ve bilirkişi raporunda tahsil edilen paraların kendisi tarafından yaklaşık 1 ay süre ile tutulduğu ve daha sonra Gülay Güngör'ün paraların akıbetini sormasıyla kendisine teslimi iddiasının gerçek olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bahse konu plajlardan tahsil edilen paralar ile ilgili bir ilgim yok. Bu husus plaj işletmelerindeki sorumlu personel ile Mali Hizmetler Müdürlüğündeki görevlilerin sorumluluğunda. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
PARA TOPLAMA GÖREVİ BANA VERİLDİ
Zimmet suçuyla yargılanacak olan Başkan Erdoğan'ın yeğeni Derya Efe Girgin ifadesinde, "2019 yılı Haziran ve Eylül ayları içerisinde Karaburun Belediyesi personel şirketinde işçi olarak çalıştım. Belediye Başkanının yeğeniyim. Ardıç plajında görevliydim. Belediye Başkanı tarafından plajlardan tahsil edilen paraların toplanması görevinin sözlü talimatla bana verildi. Plajlardan 2019 yılı sezonunun açılması ile birlikte paraları toplamaya başladım. Topladığım ilk parayı başkanlık konutunda görevli Merve hanıma teslim ettim. Ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum. Her gün plajlardan para toplamıyordum. 15 gün ara ile bu paraları topluyor ve bankaya yatırıyordum. Belediye başkanına herhangi bir para teslim etmedim. Paraların bankaya geç yatırılmasıyla ilgili olarak herhangi bir bilgim yok" dedi.
BANA HİÇ PARA TESLİM EDİLMEDİ
İlkay Girgin Erdoğan'ın eşinin akrabası Mali Hizmetler Müdür Vekili Handan Kalalı ise savunmasında, "15 Ağustos 2019 tarihinde Karaburun Belediye Başkanlığında Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev başladım. İşe başladığımda görevi devredecek hiç kimse olmadı. Daha önce görev yapan Gülay Güngör bana bilgi ve belge devretmedi. İncirlikoy ve Ardıç işletmelerinin varlığını banka ekstreleri bana gelince anladım. Ben anlayana kadar sezonun kapandı. 15 Ağustos-09 Eylül 2019 tarihleri arasında bana muhasebeleştirilmek ve bankaya yatırılmak üzere herhangi bir para teslim edilmedi. Bu paraların işletmelerin kasalarında saklanmakta olduğunu duydum. O dönemde plajlardan genel sorumlu olan Derya Efe Girgin tarafından bu paraların alınarak geç yatırıldığı iddiasıyla ilgili bilgim yok. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
PARANIN AKIBETİNİ ARAŞTIRINCA YERİME BAŞKA BİRİNİ BULDU
Eski Mali Hizmetler Müdür Vekili Gülay Güngör ifadesinde, "04 Eylül 2019'da Karaburun Belediyesi'nden emekli oldum. 7 Haziran 2019 ile 01 Ağustos 2019 tarihleri arasında Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak İncirlikoy ve Ardıç plajlarından nakdi olarak tahsil edilen paraların yatırıldığına ilişkin makbuzların plajların açıldığı tarihten 1 ay içinde bana getirilmedi. Bu paraların Derya Efe Girgin'in uhdesinde bulunduğunu düşünerek belediye başkanına durumu ilettim. Başkan da paraların kendisinde olduğunu söylediği. Altında çalışan bir memur olarak bunun sebebini soramadım. Bir gün sonra 64 bin küsur miktarda parayı kendisine getirdim. Paranın akıbetini araştırınca hemen Atilla Yapan'a teslim ederek bankaya yatırılmasını sağladı. Başkan parayı getirdiği gün benim yerime birisini buldu. Kendisinin üstümde çalışacağını söyledi. Bu ilk olaydan sonra tahsil edilen paranın akıbetini soramadım. Paralar başkanın yeğeni Derya Efe Girgin tarafından toplandı. İlk para yatırma olayından sonra paralar geç yatırılmış ise de bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Görev yaptığım süre içerisinde belediye başkanının uhdesinde bulunan parayı kendisine teslim ettim. Bunun dışında hiçbir parayı teslim almadım" dedi.
ÖNCE 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ, SONRA KONUŞTU
Ocak ayında verdiği ilk ifadesinde kalp rahatsızlığı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Karaburun Belediyesi'nde vezneci olarak görev yapan Atilla Yapan, tanık olarak verdiği ikinci ifadesinde, terapiye başladığını, kullandığı ilaçlar ve eski arkadaşlarıyla yaptığı sohbetler sonucu hatırlamaya başladığını söyledi. Tanık Yapan, "Karaburun Belediyesinde vezneci olarak çalışıyorum. Muhasebe müdürü Gülay Güngör torba ile yanıma geldi. Belediye başkanının yanından geldiğini söyledi. Torbadaki paranın İncirli Koy Plaj İşletmesinden toplanan paraları başkanın kendisine teslim ettiğini ve paraları sayarak bankaya yatırmamı istedi. Torbanın içindeki paraları sayarak belediyenin banka hesabına yatırdım" dedi.
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 226 BİN EKSİK TAHSİLAT
Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporu skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Belediyede görevli olmayan taşeron şirket işçisi başkanın yeğeni Derya Efe Girgin tarafından resmi bir görevlendirme yapılmaksızın sözlü talimatla paraların toplandığı, 2018'de plajlardan tahsil edilen miktar 808 bin 777 lira iken, bir önceki yıla göre 2019'da 226 bin 976 lira eksik olduğu belirtildi.
YOLSUZLUK ZİNCİRİ
Başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yeğeni Derya Efe Girgin'in üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma dosyasında, Derya Efe Girgin'in çelişkili ifadesi, tanıkların birbirleriyle uyuşmayan beyanları, müfettiş tespitleri, bilirkişi raporundaki hususlara dikkat çekildi. Ayrıca paranın zimmete geçirilmesinden sonra eski Mali Hizmetler Müdür Vekili Gülay Güngör'ün paranın akıbetini araştırınca tutarların sonraki gün Başkan Erdoğan tarafından bankaya yatırıldığı vurgulandı. 7 Haziran-3 Temmuz 2019 tarihleri arasında 25 gün süreyle, 3 Temmuz-19 Temmuz arasında 15 gün süreyle, 19 Temmuz-23 Temmuz arası 4 gün süreyle, 26 Temmuz-1 Ağustos arası 5 gün süreyle, 1 Ağustos-23 Ağustos arası 22 gün süreyle, 23 Ağustos-2 Eylül arası 9 gün süreyle, 2 Eylü-9 Eylül arası ise 7 gün süreyle para yatırılmadığı anlaşıldı. Belediye başkanının sözlü talimatıyla resmi belge düzenlemeden plajlardan paraların yeğeni Derya Efe Girgin'in toplandığı ve plajlarda kullanılan resto marka adisyon programının yazar kasa pos cihazı ile entegre edilmediği tespit edildi.
BAŞKAN KASITLI PARALARI ÜZERİNE GEÇİRDİ
Ayrıca Karaburun Mal Müdürlüğü tarafından vergi usul kanununca özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen bu sorunun giderilmediği ve nakit paraların ortaya çıkarılmasının engellenmeye çalışıldığı belirtildi. Z raporlarındaki miktarlarla bankaya yatırılan miktarlar arasında farklılıklar olduğu bildirildi. Daha önceki yıllarda bütün belge ve bilgilerin, bankaya yatırılan makbuzların usulüne uygun yatırılmasına rağmen, 2019'da bir önceki yıla göre 226 bin 976 lira eksik tahsilat yapıldığı, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın plaj işletmelerinden tahsil edilen paraları kasıtlı şekilde üzerine geçirdiğine dikkat çekildi.
BAŞKAN 581 BİN LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın 7 Haziran-9 Eylül 2019 tarihleri arasında nakit olarak tahsil edilen 581 bin 800 lira 95 kuruş parayı hiçbir görev ve yetkisi bulunmayan yeğeni Derya Efe Girgin tarafından 3 ay içinde 8 kez toplanarak zimmetine geçirdiği vurgulandı. Olayın ortaya çıkmasından sonra etkin pişmanlık göstererek tahsil edilen paraları soruşturma başlamadan önce aynen iade ettiği belirtildi. Derya Efe Girgin'in her ne kadar taşeron işçi olsa da kamu görevi sıfatı olmasa da Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın talimatıyla paraları toplayarak başkanın zimmetine geçirmesine yardım ettiğine dikkat çekildi.
BAŞKAN VE YEĞENİ BİRLİKTE ZİMMET SUÇUNU İŞLEDİ
İlkay Girgin Erdoğan hakkında hazırlanan iddianame İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 12 yıla kadar hapsi istenen İlkay Girgin Erdoğan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Başkan İlkay Gürkan Erdoğan'ın yanı sıra yeğeni Derya Efe Girgin 'zimmet', eşinin akrabası Mali Hizmetler Müdür Vekili Handan Kalalı ile eski Mali Hizmetler Müdür Vekili Gülay Güngör ise 'denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama' suçundan 22 Eylül'de hakim karşısına geçecek.
SKANDALLARI BİTMİYOR
2021 bütçesi 6 milyon lira açık veren Karaburun Belediyesi'nde Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın kamu kaynaklarını nasıl çarçur ettiği denetim komisyonu raporuyla ortaya çıkmıştı. İlkay Erdoğan 2020'de belediyede halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef'e yıllık yasal sınır 270 saat iken yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak 640 saat fazla mesai ücreti ve çoğu personelin günlük yevmiyesi 167 liraya gelirken Sedef'e 402 lira gibi astronomik bir yevmiye ödedi.