CHP’li Karaburun Belediyesi’nde ’Aile boyu zimmet’ vurgunu! 12 yıla kadar hapis isteniyor

"TATİL DİYE PARALARI YATIRAMADIK"

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise ifadesinde, "Her plaja bir kasa sorumlusu ve plaj işletme sorumlusu atadık. Derya Efe Girgin Ardıç Plajı'nda çalışıyor. Plajlarda tahsil edilen paraları muhasebeleştirilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslimini yapıyor. İlk tahsil edilen para bayram tatili nedeniyle bankaya yatırılamadı. Meral Ergen beni arayarak tahsil edilen paraların kendilerinde olduğunu, bayram tatili nedeniyle yatırılamadıklarını, teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Derya Efe Girgin aldığı parayı bana getirdi. Paranın ne yapılacağını bilmediğinden Gülay Güngör'ü çağırdım. O dönem özel kalemde çalışan Merve Ayhan'ın yanında zarfları açmadan içinde bulunan paralar ile birlikte muhasebeleştirmek üzere Mali Hizmetler Müdürü Gülay hanıma teslim ettim. Buna dair bir belge yok. Bundan önce de süreç bu şekilde ilerliyordu" dedi.

PARAYI 1 AY TUTTUĞU RAPORLA BELGELENDİ

Müfettiş ve bilirkişi raporunda tahsil edilen paraların kendisi tarafından yaklaşık 1 ay süre ile tutulduğu ve daha sonra Gülay Güngör'ün paraların akıbetini sormasıyla kendisine teslimi iddiasının gerçek olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bahse konu plajlardan tahsil edilen paralar ile ilgili bir ilgim yok. Bu husus plaj işletmelerindeki sorumlu personel ile Mali Hizmetler Müdürlüğündeki görevlilerin sorumluluğunda. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.