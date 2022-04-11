AK Parti’den evlat nöbetine tam destek

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Komisyonu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Kan, 951 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde yaptığı açıklamada, burada çok büyük bir mücadele verildiğini söyledi. Ailelerin acılarına tanık olduklarını dile getiren Kan, "Bu, insan hakları savunucularının örnek alması gereken sivil hak savunucuların örnek alması gereken bir hareket çünkü burada günlerdir neredeyse bin gün olacak bu güzel insanlar burada bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Evlatlarını bekliyorlar. Biz de Meclis'te elimizden geleni yapmaya, annelerimizin sesi olmaya, Türkiye'de ve dünyada onların sesini haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.