Avusturya’ya doğalgazda işbirliği çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı. Türkiye- AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerine başlanması beklentisini yineleyen Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekti.Erdoğan, Avrupa'nın doğalgaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini ifade etti. Bugün Rusya lideri Putin'le Moskova'da görüşecek olan Nehammer ise Erdoğan'ı görüşme hakkında bilgilendirdi. Nehammer, savaşın başından bu yana Rusya lideriyle yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak.