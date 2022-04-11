CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş

İzmır'de, 2021 bütçesi 6 milyon lira açık veren Karaburun Belediyesi'nin, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın, kamu kaynaklarını nasıl çarçur ettiği denetim komisyonu raporuyla gün yüzüne çıktı. İlkay Erdoğan'ın, 2020'de belediyede halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef'e yıllık yasal sınır 270 saat iken, yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak 640 saat fazla mesai ücreti, çoğu personelin günlük yevmiyesi 167 liraya gelirken, yeğenine 402 lira gibi astronomik bir yevmiye ödediği belirlendi. Şoförüne belediye kasasından, çifti bin 132 TL'den 2 çift ayakkabı alıp, ev ziyaretlerinde hediye olarak götürdüğü Türk kahvesini içine koymak için aldığı teneke kutulara 31 bin, 2 sümen takımına ise 20 bin lira ödediği ortaya çıktı. Yine rapora göre Erdoğan, ziyarete gelen Tunç Soyer ve arkadaşlarına 6 bin 94, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya da 9 bin 700 liraya yemek ısmarladı. Belediye bünyesinde görev yapan kadrolu peyzaj mimarı dururken, sözleşmeli peyzaj mimarı Özay Yerlikaya'ya 'danışmanlık hizmeti' adı altında 12 ay boyunca aylık 8 bin lira ödedi.