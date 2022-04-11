FETÖ’cülerin algı operasyonu yaptığı kadın sahte kimlikle sınırda yakalandı

FETÖ'cülerin sözde hamile kadınların cezaevine girdiğine ilişkin yürütmeye çalıştıkları bir algı operasyonu daha çürütüldü. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FETÖ'cülerin algı operasyonuna destek çıkarken söz konusu kadının gerçek kimliği ortaya çıktı.

GERGERLİOĞLU'NDAN FETÖ OPERASYONUNA DESTEK



HDP'li Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün çocuklu, hamile annelerin cezaevlerine girdiği ülkenin adı nedir? Tüm dünyanın 'Türkiye' dediğini duyar gibiyim. 5 aylık hamile, 4 yaş çocuk annesi Aslı Ünlü bugün cezaevine girdi! Çocukların, anne karnındaki bebeklerin vebali ne ağırdır! Bilir misin?" ifadelerini kullandı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI



Gergerlioğlu'nun paylaşımını yaptığı Aslı Ünlü'nün, 2020'de İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ortaya çıkarken Ünlü hakkında yurtdışına çıkış yasağı adlı kontrol kararı bulunduğu tespit edildi. Ünlü'nün dosyasının İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf incelemesinde bulunduğu sırada 9 Nisan'da Elif Karpak adına düzenlenmiş pasaport ile Edirne ilinde sınırda yakalandığı ve İzmir 14.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmasına karar verildiği belirlendi. Sahte kimlikle sınırda yakalan Aslı Ünlü hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.