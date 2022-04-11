Neptün satmış, Soyer almış

MECLİS ÜYESİ DE SÜT SATMIŞ

5393 sayılı Belediye Kanununun 28. maddesinde belediye meclis üyelerinin belediye ile iş yapmalarının kanunen yasak olduğunun açıkça belirtmiş olmasına rağmen CHP Ödemiş meclis üyesi Mustafa Gerçek'in, başkanlığını yürüttüğü Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile büyükşehir belediyesine 2021 yılında 2 milyon 311 bin liralık süt sattığı tespit edildi. Meclis üyesi Gerçek'in aynı zamanda Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İzmir Köy Koop'ta da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ifade edildi.

KÖY KOOP'UN SÜTÜ DAHA MALİYETLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında S.S. Tire Süt Kooperatifinden paketleme ve nakliye dahil kilosu 5 lira 90 kuruştan süt alımı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop Birliğinden ise kilosu 5 lira 85 kuruştan süt alımı yapıldı. Anlaşma uyarınca sütün dağıtımını büyükşehir üstlendi. Piyasa araştırmasına göre sütün nakliye ve dağıtımının maliyetinin 1 lira olduğu dikkate alındığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Koop'tan aldığı süt için %10 daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Denetçi raporunda "İdarenin satın alma tercihini bu kooperatiften yana kullanmasının maliyeti azımsanacak boyutta değildir ve faydalı bir iş yapmak isterken bu tercihin kamu zararına neden olacağını düşündürmektedir" dendi.

AYNI İŞİ PARÇALARA BÖLEREK İHALE ETMİŞLER

Yapılan denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bazı mal ve hizmet alımlarını organizasyonun yapılacağı tarih önceden belli olmasına rağmen açık ihale yapmak yerine farklı müdürlükler üzerinden parçalara bölerek doğrudan temin yöntemi ile yaptığı tespit edildi. Buna göre Yılbaşı kutlama programı için Protokol Şube Müdürlüğü ses ve ışık basımı ile Konak Meydanı'nda bulunan İzmir Saat Kulesi yüzeyinde videomaping yöntemi ile yapılacak olan etkinlik ile ilgili video, film oluşturulması ve yansıtılması işi için 1 seferde açık ihale yapmak ile yerine parçalara böldü. Biri 345 diğeri 359 bin lira bedelle iki ihaleyi de aynı firma aldı. Aynı firmaya iş bölünerek verildi. Yanlış satın alma yöntemi nedeniyle doğru fiyattan hizmet alınması engellendi.

AYNI KONU 3 AYRI İHALE

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü '9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek UCLG-Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı 4. Kültür Zirvesi kapsamında simültane teknik sistem kurulumu ve çeşitli dillerde simültane hizmet alımı' işini doğrudan temin yöntemi ile ihale etti. Hizmet alımı için 348 bin lira ödendi. Tanıtım şube müdürlüğü yine aynı organizasyon için 460 bin 200 TL'ye uluslararası strateji oluşturma, planlama ve iletişim hizmeti alımı yaptı. Basın Yayın Şube Müdürlüğü ise yine aynı kültür zirvesi için 300 bin liraya uluslararası sosyal medya, uluslararası mecralarda kullanılmak üzere film çekim hizmeti, uluslararası delegasyona yönelik makale ve içerik oluşturma hizmeti, oluşturulacak içerikler için tercüme ve redaksiyon hizmeti alımı' ihalesi yaptı. Aynı iş için 3 ayrı konu başlığı adı altında tarihleri önceden belli olmasına rağmen, farklı şube müdürlükleri tarafından doğrudan temin yöntemi ile ihale yapıldı. Böylece belediye kaynakları verimli şekilde kullanılamadı.

ASLAN PAYINI KOOPERATİFLER ALMIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 2021 yılında 30 kooperatiften toplam 175 milyon 250 bin 119,09 TL bedelle çeşitli ürünler satın aldı. Bu 30 kooperatif içerisinde alımların ağırlıklı olarak 6 kooperatif üzerinden yapılması dikkat çekti. Yapılan incelemelerde S.S. Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden 2 milyon 311 bin, İzmir Köy Koop Birliği'nden 41 milyon 990 bin, S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 48 milyon 372 bin 721,07 TL, S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 9 milyon 675 bin 620,38 TL, Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Koop. Bayçikop ve S.S. Ödemiş Fidancılık Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden 13 milyon 806 bin TL tutarında alım yapıldığı görüldü. Bu 30 kooperatif içerisinde alımların ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen kooperatifler üzerinden yapılması, tarımsal kalkınma politikalarının oluşturulmasındaki üreticiyi destekleme amacıyla, bu tespitin ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam etmesi, üreticinin tarımsal faaliyetlere devam etmesindeki özendiriciliğini kaybetme ve kooperatiflerin tekelleşerek üretici üzerinde olumsuz etki yapma riski içermektedir.