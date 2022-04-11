Şehit Astsubay’a son görev

Adana Kozan'da askeri araçla göreve gittiği sırada kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarpması sonucu silah arkadaşı Uzman Çavuş Yusuf Avan ile birlikte şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi helallik alınmak üzere İstanbul Bahçelievler'deki evine getirildi.
Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Büyüklehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın katıldığı törende şehidin İstanbul Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı babası Hamdi Şahin, annesi Merve Şahin ve eşi Gizem Şahin taziye dileklerini kabul etti.
Gözyaşları ve feryatlar arasında gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde ebediyete uğurlanmak üzere askeri merasimle yola çıktı.
SELAM DURDUĞU ŞEHİTLERİN YANINA GİTTİ
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in 18 Mart'ta Çanakkale Şehitleri'ni anmak için Adana'da törene katılması, sadece 23 gün sonra geçirdiği kaza nedeniyle kendisinin de şehitlik mertebesine erişmesi yürekleri dağladı.
9 AYLIK GÖKÇE YETİM KALDI
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in Gökçe ismini verdiği 9 aylık ilk gözağrı bebeği yetim kaldı.Adana'da askeri araç kazası yaptı: 2 asker şehit, 3 asker yaralı Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı