Şehit Astsubay’a son görev

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Büyüklehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın katıldığı törende şehidin İstanbul Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı babası Hamdi Şahin, annesi Merve Şahin ve eşi Gizem Şahin taziye dileklerini kabul etti.