Acının fotoğrafı

RUSaskerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çevresinden çekilirken artlarında harabe olarak bıraktığı köylerden biri de Andriivka. Köyde birçok kapının önüne "Sivil insan yaşıyor" yazıları yazılmasına rağmen evler Rus askerleri tarafından bombalandı, birçok sivil hayatını kaybetti. Çatışmaların başladığı günden beri evini hiç terk etmeyen ancak yaşayacağı bir evi de kalmayan Luba isimli kadın, "Sürekli vuruyorlardı. Köyümüzde 40'tan fazla insan kaybettik. Bizi serbest bırakmaya geldiklerini söylüyorlar.Ama neyden? Sakin ve huzur içinde bir hayat sürüyorduk. 'Özgür bırakılmamıza' gerek yoktu" dedi. 132 sivilin hayatını kaybettiği Makariv'e 10 kilometre mesafede bulunan evlerin büyük bölümü bombardımanda yıkıldı. Yıkılan evinin önünde gözyaşı döken Luba "Buraya gelen askerler evlerinde gazın ve sıcak suyun ne olduklarını bilmediklerini söylüyorlar. Bana 'Sizin zengin bir hayatınız var' dediler ve ben de onlara 'Çünkü biz sıkı çalışıyoruz. Biz yaşıyoruz' dedim" diye konuştu.RUSYA'NIN Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki saldırılarını yoğunlaştıracağı yönündeki haberler uydu görüntüleriyle de kanıtlandı. ABD'li teknoloji şirketi Maxar'ın yayınladığı uydu görüntülerinde Harkov'un doğusunda yer alan Velkyi Burluk kasabasından hareket eden Rus konvoyunun uzunluğu 13 km'yi buluyor. Tanklar, zırhlı araçlar, topçu birlikleri ve füzelerin olduğu konvoyun Donbas bölgesine ağır bombardıman için yola çıktığı düşünülüyor.ANDRIIVKA Köyü'nde yıkıntıların arasında dolaştığım sırada bir kız çocuğu gözüme çarptı. Yüzüme bakıp zafer işareti yaptı ve fotoğrafını çekmem için bir de poz verdi. Çocuğun yüzüne dikkatli bakınca aslında savaşın acı yüzünü bir kez daha gördük, yüreğimiz sızladı.Rus ordusunun köyden çekilmesinin ardından Ukrayna güçleri tarafından mayın ve bomba araması yapıldı. Tespit edilenler etkisiz hale getirilirken, bazı kapıların üstüne ise "Mayınlarla donattılar" notu yazıldı.