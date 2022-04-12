Aileler, görüntülerin incelenmesini talep etti

Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ailesi, üst düzey görevlilerin yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında helikopterin rotasına girerek kol altı uçuş gerçekleştirdiği belirtilen 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti. Aile avukatı Veysel Aşkın, savcılık talebinin önemli olduğunu belirterek, "Bu eksiklikler giderilmeden verilecek her türlü raporun tartışmaya ve şaibeye açık olacağını belirtmekte fayda görüyoruz" dedi. DHA