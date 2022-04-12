AK Partili Mahmut Atilla Kaya’dan Tunç Soyer’e tepki: Buca’da dikili ağacı yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel yıkımı başlayan Buca Cezaevi alanına ilişkin "Yeşil alan olmalı" açıklamasında bulunmuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise Buca Cezaevi arazisinin hâlihazırdaki kesinleşmiş planında, burayı AVM olarak markalayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıklamıştı.
"CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR'İN AVM PLANINI DA BİZ KALDIRACAĞIZ"
Kaya şunları söylemişti: "İzmir'de yine klasik bir CHP safsatasıyla karşı karşıyayız. Buca Cezaevi arazisinin hâlihazırdaki kesinleşmiş planında, burayı AVM olarak markalayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Cezaevini kaldırdığımız gibi, CHP'li Büyükşehir'in AVM planını da biz kaldıracağız."
"BUCA'MIZA YEŞİL ALANLARI DA BİZ KAZANDIRACAĞIZ"
AK Partili Mahmut Atilla Kaya konuyla alakalı olarak sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Kaya sosyal medya hesabından Tunç Soyer'e eleştirilerde bulunarak "Buca Cezaevi arazisini AVM olarak markalayan CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Tunç Soyer'in, 3 yıllık görev süresince Buca'ya 1 m2 dahi yeşil alan kazandırmadığını biliyor muydunuz? Oradaki AVM planını kaldıracağımız gibi, Buca'mıza yeşil alanları da biz kazandıracağız" dedi.