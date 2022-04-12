AK Partili Mahmut Atilla Kaya’dan Tunç Soyer’e tepki: Buca’da dikili ağacı yok

"BUCA'MIZA YEŞİL ALANLARI DA BİZ KAZANDIRACAĞIZ"

AK Partili Mahmut Atilla Kaya konuyla alakalı olarak sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Kaya sosyal medya hesabından Tunç Soyer'e eleştirilerde bulunarak "Buca Cezaevi arazisini AVM olarak markalayan CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Tunç Soyer'in, 3 yıllık görev süresince Buca'ya 1 m2 dahi yeşil alan kazandırmadığını biliyor muydunuz? Oradaki AVM planını kaldıracağımız gibi, Buca'mıza yeşil alanları da biz kazandıracağız" dedi.