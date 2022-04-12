NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin uluslararası arenadaki İngilizce adının Türkiye olarak değişmesi için bir genelge yayınlamış ve her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" kullanılmasını istemişti