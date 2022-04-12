Savcı Güre hayatını kaybetti

ESKİ İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre (55), geçen hafta pazar günü Kastamonu'da kalp krizi geçirdi. Ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Güre, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi. Güre'nin cenazesi, İzmir Karşıyaka'da toprağa verilecek. Sosyal medyadan taziye mesajı yayımlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Güre'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.