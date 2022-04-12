Şehit komandoya 28 yıllık vefa

Aralarında Afyonkarahisar'ın da bulunduğu Türkiye'nin farklı şehirlerinden Niğde'ye giden 7 silah arkadaşı, 28 yıl önce şehit düşen arkadaşları Jandarma Komando Çavuş Aşir Keskin'in mezarını ve ailesini ziyaret ederek büyük bir vefa örneği gösterdiler. Keskin, 1994 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatani görevini yaparken, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düştü. Aradan geçen 28 yılın sonra bazı silah arkadaşları, şehit Keskin'i unutmadı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 7 silah arkadaşı ve Altunhisar Kaymakamı Doğukan Mızrak, şehidin Yakacak Köyü'ndeki mezarını ve ailesini ziyaret etti. Şehidin arkadaşları ilk olarak baba Ahmet ve annesi Cemile Keskin'i evlerinde, ardından da Aşir Keskin'in şehitlikte mezarını ziyaret etti. Şehidin mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Oğlunun mezar taşına sarılan anne Cemile Keskin, "Ciğerim yanıyor kuzum. Şehit dağlarına kurban ettiğim kuzum. Şimdi ben ne yapayım?" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin silah arkadaşları da gözyaşlarına hâkim olamadı. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.ZİYARETE Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden katılan Turan Eğilmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 5. Komando Taburu'nda 1994 yılında Aşir Keskin ile birlikte askerlik yaptıklarını kaydetti. Diğer arkadaşlarıyla bir araya gelip bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Eğilmez, "Canımızı, ciğerimizi, kardeşimizi ziyaret etmek için buraya geldik. Aşir'imizin annesine, babasına evlat olmaya geldik. Allah, vatan, bayrak, din, iman için şehit olanlara gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.