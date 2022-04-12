Stokçulara verilen cezayı artıracağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuk olduğu AHaber canlı yayınında adalet sisteminde gerçekleştirilecek reformlardan biri olan hakim ve savcı yardımcılığının 1 Ocak 2023'ten itibaren devreye gireceğini duyurdu. Stokçulara yönelik cezaları artıracaklarını da belirten Bakan Bozdağ şunları kaydetti:Türkiye'de toplamda 180 bin boşanma var ve hükmedilen nafaka miktarı ise 30 bin TL. Nafakalara ilişkin bakanlığımız bu sorunu net bir şekilde görüyor ve çalışmalırımız sürüyor. Bir aylık evliliklerde ömür boyu nafaka ödenmesini doğru bulmuyorum.Erken evlilik konusunda ortada bir haksızlık var en kısa sürede giderilecek.Türkiye'de sosyal medya mahkemelerinin olduğunu görüyorum. Hakimler görevlerinde bağımsız-tarafsızdır. Kararlarını verirken anayasaya kanuna ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle karar verirler. Sosyal medya böyle yazıyor, falancı gazeteci böyle yazıyorfilan yorumcu böyle diyor. Eğer hakim ona bakarsa dosyayı unutur, bu sefer anayasadan uzaklaşan bir vicdanla bambaşka bir karar ortaya çıkar. Hakimin vicdanı anayasaya bağlıysa rahattır. Kamuoyunun tatmin etme duygusuna bağlıysa o vicdan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Sosyal medyaya bakmadan dosyaya bakacağız. Sosyal medya istediği kadar yazsın çizsin. Biz ne yapacağız, gerekçemizi doyurucu yazacağız. O gerekçeyi okuyanlar sosyal medyada yazanın doğru olmadığını görecek1 Ocak 2023'te yeni sistem devreye girecek. Hakim ve savcı yardımcılığı gelecek. Hakim ve Savcı Yetiştirme Sistemini yargımıza kazandırmış olacağız.Devletin içinde FETÖ'nün oyun kurucu aktör olma vasfı yok. Saklanan kriptolar olabilir ama etkileri yok. Şu an da hiçbir şekilde devlette etkin olma şansları yok. Biz onları tespit ettiğimizde hukuk çerçevesinde gereğini yapmada tereddüt etmeyiz.Kaşıkçı cinayeti tasvif edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur. Davanın naklinden sonra ismi geçen diğer sanıkları da yargılayacaklar. Yargılama Suudi Arabistan mahkemelerinde yapılacaktır. Burada Türkiye'nin yargı yetkisini devretmesi söz konusu değildir.Yeni bir çalışma üzerindeyiz, stokçuluğa geçit vermeyiz. Stokçuluğa verilen cezalar artacak.BAKAN Bozdağ, FETO'nun iadesine yönelik soruya, "ABD'ye taleplerimiz oldu. Buna olumlu yanıt vermediler. ABD açıkça vermeyeceğiz demiyor ama tutumları bunu gösteriyor" yanıtını verdi. Bozdağ, Osman Kavala davasıyla ilgili ise, "Başka bir dosyadan tutukluluğunu karıştırmamalılar. AİHM kararlarını uymaya ve uygulamaya aynı şekilde devam edeceğiz" dedi