İstanbul’da FETÖ operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

36 ASKERİ PERSONELE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri belirlendi. Soruşturmada büfe veya sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 İhraç Astsubay, 1 Yüzbaşı, Jandarma Genel Komutanlığında 1 memur, 1 binbaşı, Kara Kuvvetleri komutanlığı 2 Astsubay, 2 memur, 1 uzman çavuş, 1 ihraç yüzbaşı, 1emekli albay, Deniz kuvvetleri Komutanlığında 1 memur, 2 uzman çavuş, 2 Astsubay ve kapatılan 20 askeri okul öğrencisine yönelik operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Merkezli 10 Farklı ilde 36 şahsa yönelik gerçekleşen operasyon işleminde 21 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.