Köklü kardeşlik gençlerle daha da güçleniyor! Azerbaycanlı ve Türk öğrenciler kaynaşacak

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Kastamonu Kuzeykent ilkokulunun 21 öğrencisini, okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde önceki gün Azerbaycan'a uğurladı. Gençlerin Azerbaycan için özel önem taşıyan tarihi yerleri gezme, kültürünü daha yakından tanıma, benzersiz Azerbaycan mutfağını tatma fırsatı yakalayacağı ziyaret aynı zamanda Azerbaycanlı ve Türk öğrencilerin kaynaşması ve karşılıklı bilgi alışverişi için de bir fırsat olacak. Ziyaretin amacının Azerbaycan'ı Türk öğrencilere daha yakından tanıtmak olduğu belirtiliyor. Gençler Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürü hakkında bilgilendirilece . Türk öğrencilerin her günü farklı ve ilginç aktivitelerle geçireceği Azerbaycan ziyareti 16 Nisan'a kadar devam edecek.