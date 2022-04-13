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Giriş Tarihi: 13.4.2022 10:26

Köklü kardeşlik gençlerle daha da güçleniyor! Azerbaycanlı ve Türk öğrenciler kaynaşacak

BETÜL USTA BETÜL USTA
Köklü kardeşlik gençlerle daha da güçleniyor! Azerbaycanlı ve Türk öğrenciler kaynaşacak

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağları daha da güçleniyor. Çok boyutlu ve stratejik düzeyli ilişkilerin devamı için Türk gençlerinin Azerbaycan'ı daha iyi tanıması için karşılıklı ziyaretleri içeren bir proje hayata geçti. Programın ilk ayağında Kastamonu'dan 21 öğrenci Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkeye uğurlandı. Ziyaret kapsamında gençler özel önem taşıyan tarihi yerleri gezecek, Azerbaycan kültürünü daha yakından tanıyacak, Azerbaycan mutfağını tatma fırsatı yakalayacak. Diğer şehirlerden öğrenciler de ilerleyen dönemde Azerbaycan'ı ziyaret imkanı bulacak.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Kastamonu Kuzeykent ilkokulunun 21 öğrencisini, okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde önceki gün Azerbaycan'a uğurladı. Gençlerin Azerbaycan için özel önem taşıyan tarihi yerleri gezme, kültürünü daha yakından tanıma, benzersiz Azerbaycan mutfağını tatma fırsatı yakalayacağı ziyaret aynı zamanda Azerbaycanlı ve Türk öğrencilerin kaynaşması ve karşılıklı bilgi alışverişi için de bir fırsat olacak. Ziyaretin amacının Azerbaycan'ı Türk öğrencilere daha yakından tanıtmak olduğu belirtiliyor. Gençler Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürü hakkında bilgilendirilece . Türk öğrencilerin her günü farklı ve ilginç aktivitelerle geçireceği Azerbaycan ziyareti 16 Nisan'a kadar devam edecek.

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Köklü kardeşlik gençlerle daha da güçleniyor! Azerbaycanlı ve Türk öğrenciler kaynaşacak
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