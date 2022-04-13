Türkiye’den yeni sınır güvenliği hamlesi: En üst düzeye çıkarılıyor

Bunların yanı sıra Türkiye'nin doğu sınırlarında kullanılmak üzere 82, batı sınırlarında kullanılmak üzere 57 zırhlı keşif gözetleme aracı hudut birliklerine teslim edildi.

Doğu ve batı sınırlarında yapımları tamamlanan 211 gözetleme kulesi ile 130 haberleşme kulesinin aktif kullanılmaya başlanmasıyla 1182 kilometrelik doğu sınırının 740 kilometrelik, 472 kilometrelik batı sınırının ise 350 kilometrelik kısmı kesintisiz ve etkin şekilde gözetlenecek. Bu sayede de yasa dışı geçiş, terör, kaçakçılık gibi suçların önüne geçilecek. Türkiye-İran sınır hattında elektro-optik kule sistemlerinin kurulum çalışmalarında ise sona yaklaşıldı.

Yapılan bu çalışmalarla sınır güvenliğini en üst seviyeye çıkarılması ve kaçak göçün engellenmesi amacıyla bugüne kadar 2 bin 949 kilometrelik doğu ve güneydoğu sınırının en riskli 1028 kilometrelik bölümünde modüler beton duvar örülmüş, devriye yolları oluşturulmuş oldu.