Avrupa Matematik Olimpiyat Şampiyonu olan İrem Gülce Yazgan: Ülkem için nice ödüller kazanacağım

Ankara Fen Lisesi öğrencisi İrem Gülce Yazgan, Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen ve 11 Nisan'da ödül töreniyle sona eren Avrupa Matematik Olimpiyatları'ndan birincilikle döndü. Türkiye'ye altın madalya kazandıran İrem'in tarihi başarısını Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tebrik etti. İrem Gülce Yazgan'ın kardeşi Umut Kağan (12) da geçen yıl Caribou Matematik yarışmasında dünya birincisi olmuştu. İki kardeş şimdi dünya olumpiyatlarına hazırlanıyor.Abla-kardeş aynı zamanda Düzce BİLSEM öğrencisiydi. Matematik dışında piyano çalmayı da çok seven Yazgan kardeşler, doktor bir baba ile çevre mühendisi annenin çocukları. Yazgan ailesi, çocuklarının eğitimi için Düzce'den Ankara'ya taşındı. İrem Gülce, öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine eğitimine Ankara Fen Lisesi'nde devam ediyor. İrem'in hayali Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) matematik ve bilgisayar okumak. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından '2022 Bilim Olimpiyatları' programı kapsamında desteklenen öğrencilerden İrem Gülce duygularını anlattı:İleride ülkem için nice ödüller kazanacağım. Ülkeme başarılarımla katkı sağlamak istiyorum. Matematik benim yaşamam biçimim. Matematikten korkmayın, zor olarak görmeyin. Matematiğin farklı yönlerini keşfederseniz o da zor bir ders olmaktan çıkıp daha eğlenceli olur. Matematiği eğlenceli hale getirin. Kardeşimle birlikte ders çalışıyoruz, birbirimize yardım ediyoruz. Olimpiyat sürecinde yanımda olan başta danışman hocam ve olimpiyat kamplarındaki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Kızının matematik söz konusu olduğunda yemek yemeyi dahi unuttuğunu söyleyen anne Gülsevil Yazgan ise "Ülkem adına gurur duydum. İrem ders çalışırken bazen odasına girip yaşam belirtisi var mı diye kontrol etmek zorunda kalıyorum. Yemek yemeyi bile unutuyor. Kızım gibi nice başarılı öğrencilerimiz var. Oğlum Umut Kağan da ablasının izinde. Bizi olimpiyatlarla tanıştıran Düzce BİLSEM'e çok teşekkür ediyorum. Danışman öğretmenimiz Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Onun desteği ve inancıyla başardık" dedi.İrem'i olimpiyatlara hazırlayan danışman öğretmeni Mehmet Şahin ise "İrem Gülce olağanüstü bir öğrenci. Onu ilk tanıdığımda hemen kendisini fark ettirdi. Yarım saat içinde ailesine 'Bu çocuk uluslarası camiada Türkiye'nin yüz akı olacak' dedim. Uluslarası Matematik Olimpiyatı'nda da (IMO) önümüzdeki yıl inşallah çok güzel bir derece alacağını düşünüyorum. İrem'in kardeşi de olimpiyat eğitimi alıyor. Umut Kağan da ablası gibi son derece başarılı bir çocuk. Bu yıl o da olimpiyatlara girecek. Ülkemizin yüz akı olan gençlerimizi destekliyoruz. İrem 15 yaşında, 11 yıldır 15 yaşında olup altın madalya alan tek öğrenci" diye konuştu.