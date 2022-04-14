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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Firari HDP’li Semra Güzel’e yeni fezleke

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Firari HDP’li Semra Güzel’e yeni fezleke

Terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra fezleke hazırlanan HDP’li vekil Semra Güzel hakkında, firari HDP’li vekili sakladığı için yeni bir fezleke daha hazırlandı

Hakkında örgüt üyeliği, örgüte yardım ve çeşitli suçlardan fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında, firari HDP Hakkâri milletvekili Leyla Güven'i evinde sakladığı gerekçesiyle 'Suçluyu kayırma' suçu kapsamında yeni bir fezleke hazırlandı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmemişti. Bunun üzerine adresinde de bulunamayan Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 14 yıl 3 ay, 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 21 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan Güzel hakkında yakalama kararı bulunuyor.
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Firari HDP’li Semra Güzel’e yeni fezleke
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