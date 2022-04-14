Neptün satmış, Soyer almış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı iş ve işlemlerini denetlemek üzere meclis üyeleri arasından seçilen Denetim Komisyonu'nun raporu, rantın boyutunu açığa çıkardı.AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız'ın tespitlerine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Köy Koop'tan 41 milyon 990 bin 637 liralık süt alımı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.Diğer taraftan belediye meclis üyelerinin belediye ile iş yapmalarının kanunen yasak olmasına rağmen, CHP Ödemiş Meclis Üyesi Mustafa Gerçek'in, başkanlığını yürüttüğü Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile Büyükşehir Belediyesi'ne geçen yıl içinde 2 milyon 311 bin liralık süt sattığı tespit edildi. Gerçek'in aynı zamanda Neptün Soyer'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü İzmir Köy Koop'ta Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı ifade edildi.