Bağcılar Belediye Başkanlığı’na Abdullah Özdemir seçildi

Bağcılar Belediye Meclisi bugün yeni Belediye Başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı. Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından Belediye Başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki Başkan Lokman Çağırıcı, yeni Başkan Abdullah Özdemir'e görevi devretti.

AK Parti Grup Toplantısı, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında toplandı. AK Partili Meclis Üyeleri'nin eksiksiz katıldığı toplantıda Lokman Çağırıcı'nın görevden ayrılmasıyla boşalan Belediye Başkanlığı gösterilecek aday üzerine görüşüldü. Görüşmelerin akabinde açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

KABAKTEPE: DEVRALDIĞINIZ BAYRAĞI DAHA YUKARILARA ÇIKARIN

Grup toplantısında konuşan Kabaktepe, "AK Parti'de bu tip görev değişimleri bir bayrak değişimidir. Elinizde bir bayrak varsa sizden önce birileri o bayrağı taşıdığı için vardır. Dolayısıyla siz de, sizden önce o bayrağı taşıyan arkadaşlarınıza sevgiyi, saygıyı, ahde vefayı göstermelisiniz. Her görev üzerinize bir emanettir. Aziz milletimizin emanetidir. Dolayısıyla görevlerinizi en şekilde yapın, devraldığınız bayrağı daha üst seviyeye çıkarmak için gayret edin." dedi.

KABAKTEPE: LOKMAN KARDEŞİMİZ BAŞARILI İŞLERE İMZA ATTI

Hizmetlerinden ötürü önceki başkan Çağırıcı'ya teşekkür eden Kabaktepe, "Lokman Çağırıcı kardeşimiz, belediye başkanlığı görevinde Bağcılar ilçesine büyük hizmetlerde bulundu. Sayısız eserlere imza attı. AK Parti'nin eser ve hizmet belediyeciliğini yansıtan en güzel örneklerden biri oldu. 7'den 70'e herkesle kurduğu iletişim ile Bağcılar halkının sevgisini kazandı. Bizde Lokman kardeşimizin hakkını ve hukukunu koruyacağız. Dolayısıyla bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KABAKTEPE: ABDULLAH; GENÇ, TECRÜBELİ VE ÇALIŞKAN BİR KARDEŞİMİZ

Abdullah Özdemir'in önemli işlere imza atacağına inandığını vurgulayan Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet belediyeciliği vizyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz. Lokman Çağırıcı kardeşimizin yerine Bağcılar Belediye Başkanlığı'na Abdullah Özdemir kardeşimizi aday gösteriyoruz. Abdullah kardeşimiz, İBB Meclisi'nde Ulaşım ve Trafik Komisyonu olarak çok güzel işlere imza attı. Faydalı hizmetlerde bulundu. Hem genç hem tecrübeli hem de çalışkan bir kardeşimiz olan Abdullah Özdemir'in, Bağcılar Belediye Başkanı olarak da çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum." dedi.

Partilerin grup toplantılarını tamamlamasının ardından Belediye Meclisi toplandı. Sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine aday olan meclis üyeleri ilan edildi. Yapılan oylama neticesinde 37 oyla Abdullah Özdemir Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi. İYİ Parti'nin adayı Ayşe Hafize Çelebi ise 5 oyda kaldı.

ÖZDEMİR: BAĞCILARLI KARDEŞLERİME HİZMET EDECEK OLMANIN HEYECANI İÇİNDEYİM

Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, meclis üyelerine yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi;

"Yıllardır siyasetinde ve yerel yönetimlerinde gururla hizmet ettiğim Bağcılar'ımıza, bugünden itibaren farklı bir pozisyonda hizmete devam edecek olmanın heyecanı içindeyim. Heyecanım Belediye Başkanı olma heyecanı değildir. Heyecanım makam sahibi olma heyecanı hiç değildir. Tepeden tırnağa tüm samimiyetimle ifade etmeliyim ki, bu heyecan Bağcılar'lı kardeşlerimin emanetini almış olmanın verdiği sorumluluk ve emanete sahip çıkma heyecanıdır. Uzun yıllar Bağcılar'a hizmet eden, ilçemizin her köşesinde çok kıymetli eserler bırakan ve rahatsızlığı dolayısıyla görevden affını isteyen Lokman Çağırıcı başkanımıza da Bağcılar halkı adına teşekkür ediyorum. Öncelikle bu sorumluluğu, kıymetli takdirleriyle şahsıma tevdi eden, Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a şükranlarımı arz ediyorum. Şahsımı bu kutsal göreve layık görüp teklif eden, partimin ve teşkilatımın ilgili tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı seçimi dolayısıyla bugün burada bulunan ve teveccühleriyle şahsıma destek veren siz kıymetli meclis üyesi ve yol arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

GÖREVİ DEVRALDI

Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından Belediye Başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki Başkan Lokman Çağırıcı, yeni Başkan Abdullah Özdemir'e görevi devretti.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1983 Kastamonu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de Yüksek Lisans Eğitimi'ni tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi. Bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev almaktadır. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi'dir ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstlenmiştir. İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır.