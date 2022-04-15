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Giriş Tarihi: 15.4.2022 14:09

Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

DHA
Başkan Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramı'nı tebrik ediyorum. Asırlardır farklı inanç ve kültürlerin bir arada huzur içinde yaşamasının en güzel örneklerini sergileyen ülkemiz, barış ve güven yurdu olmaya devam etmektedir. Toplumumuzun tüm zenginlikleriyle ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en önemli gücümüz olacaktır. Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum." ifadeleri yer aldı.

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Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
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