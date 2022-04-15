DİAYDER’in 3 üyesine 7 yıl hapis talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK terör örgütünce kurulduğu iddia edilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 3 sanık hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un DİAYDER'in başkan ve üyeleri oldukları belirtilen iddianamede, 104 bin 376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği ve bu paranın akıbetinin ne olduğuna dair bilginin bulunmadığı aktarıldı. İddianamenin kabul edilmesiyle Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.