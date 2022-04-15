Hastanelerde kovid-19 servisleri boşaldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19 kaynaklı hastaneye ve yoğun bakıma yatış ihtiyacı duyanların sayısının yok denecek kadar azaldığını, Türkiye genelinde bazı hastanelerin Kovid-19 bölümlerini tamamen kapattığını açıkladı. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Turan, son iki aydır dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının azalma eğilimine girdiğine işaret etti. Hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin bilgileri paylaşan Turan, şunları kaydetti: "Özellikle son haftalarda hastanemize başvuran hasta sayısı ciddi anlamda azaldı. Yoğun bakım ihtiyacı gösteren hasta sayısı çok ciddi anlamda yüzde 80 oranında azaldı. Artık hastaneye ya da yoğun bakıma yatış ihtiyacı duyan pozitif vaka sayımız yok denecek kadar az. Türkiye genelinde de durum bu şekilde. Bu çok sevindirici." Prof. Dr. Turan, "Tüm şehirlerdeki hastanelerde artık Kovid-19 servisleri boş, yoğun bakım yatak ihtiyacı görülmüyor. Bu nedenle bazı hastanelerde Kovid-19 bölümleri tamamen kapatıldı. Belli bölgelerde, belli hastanelerde devam etmekte" diye konuştu.Prof. Dr. Turan, salgının gidişatına ilişkin, "Kişisel görüşüm, baharla birlikte bir bahar havası da geldi. Halkımız da çok mutlu. Kovid-19 dönemi geçiyor. Yaz mevsimi için daha da umutluyum, inşallah bu yaz pandeminin izlerinden kurtulma dönemimiz olacak" değerlendirmesinde bulundu. AA