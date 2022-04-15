Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: "Allah bizi sizlere mahcup etmesin"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun daveti üzerine askerlerle iftar yapmak için kente gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesini ziyaret etti. İlk olarak Kırıkkale Valiliğini ziyaret eden Çetin, şeref defterini imzaladıktan sonra bir süre Vali Tekbıyıkoğlu ile bilgi alışverişinde bulundu. Çetin, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesini ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle ile buluştu.

Burada konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Bugün Valimizin daveti üzerine sizleri görmek, askerlerimizi, polislerimizi görmek ve iftar yapmak için buraya geldik. Sizlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da selamlarını getirdim. Bu vatan, millet ve devlet için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Kahraman gazilerimiz de bizim ulu çınarlarımız, baş tacımız. Onlara da hürmetlerimizi sunuyoruz, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bu konudaki emir ve talimatları açık ve net. Şehitlerimizin mübarek kutsal emanetleri sizler, bizim başımızın tacısınız, birinci önceliğimizsiniz. Her alanda bir ihtiyacınız olursa Valimize, emniyet müdürümüze, jandarma komutanımız ve tüm devlet erkanıyla yanınızdayız. Emrinize amadeyiz. Şehit yakınları ve gazilerimizin emrine amadeyiz. Allah sizlerden razı olsun, hepinizin mübarek ramazan ayını kutluyorum, tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah bizleri, sizlere karşı utandırmasın, mahçup etmesin" dedi.

Ziyaretin ardından Çetin, Dernek Başkanı Rıfat Öcal'a Türk Bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim ve üç boyutlu Jandarma Özel Harekat personelinin heykelini hediye etti. Ziyaretlerin ardından Çetin, İl Jandarma Komutanlığında askerlerle birlikte iftar yaptı.