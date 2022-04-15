MEB’den 12 milyon kaynak kitap

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaprakları, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynak her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam ediyor.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağı basarak ulaştırdık. Şimdi de haziran ayında gerçekleşecek LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için devasa yardımcı kaynak desteği sağlıyoruz. Bu ayın sonuna kadar 12 milyon yardımcı kaynak kitabı, 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize ücretsiz dağıtmış olacağız. Böylece, 2021 yılı ekim ayından itibaren ücretsiz olarak dağıttığımız yardımcı kaynak kitap sayısı, daha önce dağıttığımız kitaplarla birlikte 36 milyona ulaşacak. 2022 yılı sonuna kadar öğrencilerimize 100 milyon yardımcı kaynak kitap dağıtacağız" dedi.