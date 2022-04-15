Boğazlarda hala tehlike var mı? Bakan Akar’dan ’Serseri mayın’ açıklaması

Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen tanıtım programına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte kent protokolü katıldı.
"SÜRÜKLENEN MAYINLARLA İLGİLİ TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"
Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım programında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarına kadar gelen mayınlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak; " Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz ve diğer unsurlarımızla sürüklenen mayınlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Elde yeterli somut veri olmadan herhangi bir hüküm verilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz, bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.
"UKRAYNA'DAN SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN DESTEK VEREBİLİRİZ"
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının ve diğer tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteğin verileceğini belirten Bakan Hulusi Akar; "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğumuzu ifade ediyoruz. Daha fazla can kaybı yaşanmaması ve bir an önce huzur ve istikrarın temini için acilen ateşkes ilan edilmeli. Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Diğer taraftan Ukrayna'da bulunan A400M uçaklarımız ile ticari gemilerimizin de Türkiye'ye bir an önce emniyetle intikalleri için koordinasyonumuzu ilgili makamlarla sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerden sorumlu Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ve karargahları ile her seviyede muhataplarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.
A400-M UÇAKLARIN BAKIMI SIFIR HATA İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye'nin ve Kayseri'nin yüz akı olan uçak fabrikasının tarihinden gelen tecrübeyle savunma ve havacılık sanayinin öncü ve köklü bir kuruluşu olduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kalifiye personeli, çalışmaları, imkan ve kabiliyetleriyle bu fabrika yerli ve milli savunma sanayi hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle Airbus ile yapılan anlaşma ile birlikte fabrikamız savunma sanayimize ilave ek ivme kazandırmıştır. A400-M projesi ile hava Kuvvetlerimizin askeri fabrikalarımızın ulaştırma uçaklarında sahip olduğu akım yeteneği daha da artmıştır. Yaktın zamanda ikinci A400-M uçağının "retrofit" dediğimiz toptan bakım işlemleri sıfır hata ile gerçekleştirilmiştir. Bunda emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu durum fabrikamızın ve personelimizin yeteneklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kayseri havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahiptir. 1926'da Tayyare ve Motor Türk A.Ş adıyla kurulan fabrikamız 19628-1941 yılları arasında ürettiği uçaklarla dönemin en iyi havacılık sektörü hal.ine gelmiştir. TOMTAŞ'ın faaliyetleri maalesef bir takım sebeplerden dolayı akamete uğramış ve TOMTAŞ havacılık tarihimizde acı bir hatıra olarak kalmıştır. TOMTAŞ'ın bu hüzünlü hikayesini anlatan ve bugün tanıtımı yapılan bu eser yakın tarihimize ışık tutması, neleri başardığımız ve başarabileceğimiz göstermesi açısından gerçekten tarihe düşülmüş bir nottur" diye konuştu.
"ELDE ETTİĞİMİZ KAZANIMLARIN AKIBETİ DEVRİM OTOMOBİLLERİ GİBİ OLMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"
Toplumların hafızalarını koruyabildikleri oranda geleceğe uzanabileceklerini, buna mukabil tarihten ilham ve ibret almayanların ise geleceğe güvenle ilerlemede sıkıntı yaşayacaklarını belirten Bakar Akur; "Savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımların, Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası'nın, Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Killigil'in milli silah fabrikasının ve Devrim otomobillerinin akıbeti gibi olmasına bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği , destek ve teşvikleriyle yüzde 80'lere ulaşan yerlilik ve millik oranımız kamu ve vakıf şirketlerimiz özel sektör ve üniversitelerimizle omuz omuza yüksek bir motivasyonla çalışarak çok daha yüksek seviyelere ulaşacağımıza inanıyorum. Mevcut F-16 savuş uçaklarımızın ve muharip gemilerimizin de modernize edilmesi çalışmalarını sürekle sürdürmekteyiz" dedi.
"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"
Teröre karşı cumhuriyet tarihinin en kapsamlı mücadelesini verdiklerini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda başta FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde denizlerimizde semalarımızda her türlü risk tehdit ve tehlikeye karşı cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve yoğun mücadelesini sürdürmekteyiz. Kıbrıs dahim mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi bugüne kadar koruduğumuz gibi bundan sonrada korumaya devam edeceğiz" dedi.