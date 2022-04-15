Pakistan uyruklu A.K. adlı bir kişi sosyal medyada Türk polisini küçük düşürücü videolar paylaştı. Sosyal medyadan tepki çeken video sonrasında çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada Türk polisine hakaret eden Pakistanlı gözaltına alındı | Video



AŞAĞILAMA SUÇU



Emniyete götürülen şüpheli için Türk Milletini, cumhuriyetini, kurum ve organlarını aşağılama suçu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.