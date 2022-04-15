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Giriş Tarihi: 16.4.2022 00:40 Son Güncelleme: 16.4.2022 00:48

Sosyal medyada Türk polisine hakaret eden Pakistanlı gözaltına alındı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
EMİR SOMER EMİR SOMER
Sosyal medyada Türk polisine hakaret eden Pakistanlı gözaltına alındı

Çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak Türk polisine hakaret eden Pakistan uyruklu bir kişi Beylükdüzü’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Pakistan uyruklu A.K. adlı bir kişi sosyal medyada Türk polisini küçük düşürücü videolar paylaştı. Sosyal medyadan tepki çeken video sonrasında çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada Türk polisine hakaret eden Pakistanlı gözaltına alındı | Video


AŞAĞILAMA SUÇU

Emniyete götürülen şüpheli için Türk Milletini, cumhuriyetini, kurum ve organlarını aşağılama suçu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Sosyal medyada Türk polisine hakaret eden Pakistanlı gözaltına alındı
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