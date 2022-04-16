Bakan Kurum: Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, başkentin önemine işaret ederek, "Ankara kimseden istikamet almaz, tam aksine başkentimiz her yere, herkese istikamet çizen bir başkenttir." diye konuştu.

Bakanlık olarak Ankara'yı güzelleştirmek ve güçlendirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Kurum, başkentte 15 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.