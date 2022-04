Bakan Kurum: Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL AKTÖR, BÖLGESEL SÜPER GÜÇ YAPACAĞIZ"

Karşılıksız sevginin önemini anlatan Kurum, "Buradaki kardeşlerimin her biri ülkesini, milletini karşılıksız sevmektedir, attığı her adımda Türkiye'yi düşünmektedir, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, hayaliyle yaşamaktadır. Biz bir ve bütün oldukça, et ve tırnak gibi hareket ettikçe büyük Türkiye'nin önünde kimse duramaz. 2023 ve 2024 seçimlerini de yeni zaferleri, yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız." diye konuştu.

Gölbaşı'ndaki iftar programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Mücahit Arslan ile Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.